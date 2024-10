Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Brand in Schule

Am Freitag kam es in einer Heidenheimer Schule zu einem Brand.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie Rettungskräfte in den Siebenbürgenweg aus. Denn in der dortigen Schule kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und löschte die Flammen. Alle Personen, darunter auch Kinder, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-0) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert. Die Schadenhöhe muss noch ermittelt werden. Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell