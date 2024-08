Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei Fahrzeugen - eine Verletzte

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhren ein 45-jähriger BMW-Fahrer, ein 43- jähriger Skoda-Fahrer und eine 27-jährige VW-Fahrerin in dieser Reihenfolge die 85, aus Richtung BAB4 kommend, in Fahrtrichtung Nohra. An der Kreuzung B85 / Am Troistedter Weg mussten der BMW und der Skoda an der roten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt bremsen. Die 27- jährige Ilmenauerin in ihrem VW erkannte die Situation zu spät. Sie fuhr auf den Skoda auf, der in der Folge auf den vor ihm fahrenden BMW geschoben wurde. Die Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell