LPI-J: Zu viel Getönt

Jena (ots) - Ein unbeobachtetes Moment nutzte ein Dieb in einem großen Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Allee am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr aus und entnahm eine Handtasche aus einem Einkaufswagen. Die 47-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später, konnte den Täter jedoch nicht mehr sehen. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Sachen auch ihr Portemonnaie. Die Ermittlungen zur Tat wurden durch die Polizei aufgenommen. Möglichweise können ...

