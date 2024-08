Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Fußgänger

Apolda (ots)

Am Donnerstag, 22.08.2024 gegen 08:25 Uhr kam es in Apolda, Dornburger Straße (Fußgängerüberweg) zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Kind. Der 8-jährige Junge stand zur Unfallzeit am rechten Fahrbahnrand - Fußgängerüberweg. Diesen überquerte er jedoch nicht sofort. Als ein 66 - jähriger VW-Fahrer die Dornburger Straße in Apolda in Richtung Utenbacher Straße befuhr und sich dem Fußgängerüberweg nährte und diesen schließlich überfuhr, lief der Junge plötzlich los und in der Folge gegen den Pkw. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Durch einen angeforderten Rettungswagen wurde der Junge zu weiteren Untersuchungen ins Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 66-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell