Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Fahrzeugteile entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte von dem Gelände eines Autohauses im Stadtteil Brinkmannsdorf entwendet.

Unbekannte Täter machten sich am vergangen Wochenende an sechs Fahrzeugen eines Autohauses in der Rövershäger Chaussee zu schaffen. Dabei entwendeten die Diebe im Tatzeitraum von Freitagnachmittag (24.02.24, 13:00 Uhr) bis Montagmorgen (26.02.24, 07:00 Uhr) hochwertige Fahrzeugteile. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Mitarbeiter des Autohauses bemerkten den Diebstahl am Montag und informierten die Polizei. Es entstand ein Schaden von 18.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen die im Bereich Rövershäger Chausse Beobachtungen gemacht haben, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten, sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell