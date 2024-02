Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 17-jähriger Ladendieb in U-Haft

Rostock (ots)

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Bad Doberan gegen drei Männer. Ein 17-jähriger Deutscher konnte hierbei am vergangenen Freitag nach mutmaßlichen Ladendiebstählen in mehrere Geschäfte des Ostsee-Parks in Sievershagen vorläufig festgenommen werden.

Der 17-Jährige, ein 33-Jähriger und ein bisher unbekannter Tatverdächtiger waren am vergangenen Freitag, 23.02.2024, gegen 14:00 Uhr von dem Ladendetektiv eines Elektrofachmarktes beobachtet worden. Dabei sollen die Männer diverse Spielekonsolen im Wert von mehreren hundert Euro eingesteckt und versucht haben, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Der Ladendetektiv konnte den 17-jährigen Tatverdächtigen festhalten. Im Anschluss informierte er die Polizei.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen, konnten die Beamten in der Kleidung des 17-Jährigen weiteres vermeintliches Diebesgut auffinden. Des Weiteren stellten die Beamten während der Überprüfung fest, dass der 17-jährige Deutsche in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Diebstähle aufgefallen war. Darunter vier Taten in Geschäfte in der Rostocker Innenstadt. Dabei entstand ein geschätzter Stehlschaden in Höhe von 7000 Euro.

Gegen den 17-Jährigen wurde am 24.02.2024 ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Rostock erlassen und er befindet sich in Untersuchungshaft.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell