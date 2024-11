Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Vorfahrt missachtet - zwei PKWs überschlagen sich.

Lippe (ots)

Auf der Blomberger Straße ereignete sich am Donnerstagabend (21.11.2024) gegen 18.15 Uhr ein Verkehrsunfall wegen einer Vorfahrt-Missachtung, bei dem sich zwei Autos überschlugen. Ein 21-Jähriger aus Blomberg war mit seinem VW Fox in Richtung Blomberg unterwegs. An der Einmündung zur K85/Blomberger Straße missachtete er die Vorfahrt eines Mazda 6-Fahrers, der ebenfalls in Richtung Blomberg fuhr, und bog ab. Der 19-Jährige aus Lünen fuhr auf den VW auf. Durch die Kollision überschlugen sich beide Wagen. Die zwei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. VW und Mazda, an denen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigte die Feuerwehr. Die Straße blieb im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.

