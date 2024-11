Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Landau (ots)

Am 14.11.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau an verschiedenen Stellen im Dienstgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten 15 Fahrer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Handy benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Acht Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Weiterhin wurden 17 Mängelberichte ausgestellt, da erforderliche Papiere nicht mitgeführt wurden oder Fahrzeugmängel bestanden. Eine gebührenpflichtige Verwarnung musste aufgrund mangelnder Ladungssicherung ausgesprochen werden. Hier durfte die Fahrt erst fortgesetzt werden, nachdem entsprechend nachgebessert wurde. In der Nacht wurde zudem ein 47-jähiger Leichtkraftrad-Fahrer in der Carl-Bosch-Straße in Landau kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass die Auspuffanlage manipuliert und das Leichtkraftrad hierdurch deutlich zu laut war. Dies hat ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Auf ihn wird ein Bußgeldverfahren zukommen. Ebenfalls wurde die Zulassungsstelle informiert.

