Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Fußgängerin angefahren und verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Benningsweg;

Unfallzeit: 15.10.2024, 09.05 Uhr;

Schwer verletzte sich eine Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstag in Borken-Weseke. Die 36-jährige Borkenerin wollte gegen 09.05 Uhr die Fahrbahn des Benningswegs überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 63-jährigen Frau aus Borken, die auf dem Benningsweg in Richtung Nordvelener Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin gab bei der Unfallaufnahme an, durch die tiefstehende Sonne in ihrer Sicht beeinträchtigt gewesen zu sein. (pl)

