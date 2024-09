Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Landkreis - Mehrere Diebstähle aus PKW ++

Winsen (ots)

PKW-Diebstahl

An der Straße Im Saal kam es am Donnerstagabend, 26.9.2024, zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:45 Uhr betraten die Täter das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und entwendeten einen dort abgestellten Hyundai Tucson ix 35. Der schwarze PKW hat einen Wert von rund 28.000 EUR. Vermutlich manipulierten die Täter das so genannte Keyless-Go-System um den Wagen zu starten.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Landkreis - Mehrere Diebstähle aus PKW

Am Donnerstag, 26.9.2024, waren PKW-Aufbrecher im Landkreis unterwegs. Die erste Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs am Seppenser Mühlenweg in Buchholz. Dort schlugen die Täter eine Seitenscheibe eines Renault ein und entwendeten von der Rückbank eine Aktentasche inklusive Geldbörse und Papieren.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr traf es auf einem Waldweg an der B3 bei Tostedt einen dort abgestellten Transporter. Aus diesem entwendeten die Täter eine Kiste mit Werkzeug und eine Tasche mit Papieren und einem Smartphone.

Gegen 13:30 Uhr öffneten Diebe auf unbekannte Weise einen auf einem Parkplatz am Lohhof bei Jesteburg abgestellten VW Sharan. Aus diesem entwendet sie einen Rucksack mit Geldbörse und Papieren.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 EUR. Möglicherweise hängen die Taten zusammen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

