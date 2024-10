POL-BOR: Legden - Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Niederbruch; Tatzeit: Montag, 14.10.2024, 11.30 Uhr; Ein Portemonnaie aus dem Korb eines Rollators entwendeten bislang unbekannte Täter am Montag in Bocholt. Eine 86-jährige Rentnerin aus Bocholt befand sich gegen 11.30 Uhr zum Einkauf in einem Supermarkt an der Straße Niederbruch. Ihr Portemonnaie legte sie in den Korb ihres Rollators. Wenig später musste sie feststellen, dass die ...

mehr