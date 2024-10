Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Tatverdächtiger nach Raub mit Schusswaffe festgenommen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Silvesterstraße, Supermarkt;

Tatzeit: Montag, 14.10.2024, 20.50 Uhr;

"Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt in Raesfeld-Erle!" - so lautete der Funkspruch, der die Polizeibeamten der Polizeiwache Borken am Montagabend erreichte. Ein bis dahin unbekannter und maskierter Täter hatte gegen 20.50 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Silvesterstraße betreten. Der Mann bedrohte die Angestellte an der Kasse mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben den eintreffenden Beamten gegenüber eine Beschreibung des flüchtigen Räubers an. Im Zuge der Fahndung kontrollierten die Polizisten einen Pkw. Die Beschreibung der Zeugen traf in allen Punkten auf den Mann am Steuer zu. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze, die sich bei der Überprüfung als Sturmhaube herausstellte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann aus Raesfeld, wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Schusswaffe und die Tatbeute führte der Mann bei der Festnahme nicht mit. Die Beamten stellten das Messer sicher. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell