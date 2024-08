Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei nimmt acht unerlaubt Eingereiste nach Schleusungen fest

Insel Usedom / Pasewalk (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 08:45 Uhr wurden nach Hinweis des Fahrdienstleiters der UBB zwei afghanische Staatsangehörige, die sich zu Fuß an der Bahnlinie Swinemünde in Richtung Züssow bewegten, am Haltepunkt in Heringsdorf-Neuhof (Insel Usedom) von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Knappe zwei Stunden später erfolgte ein Hinweis des Zugbegleiters des RB 18812, dass sich zwei weitere Personen, dem äußeren Anschein ausländische Staatsangehörige im Zug befinden. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei am Haltepunkt in Hohendorf legten die beiden Reisenden afghanische Reisepässe ohne erforderlichen Aufenthaltstitel vor. Alle vier gaben in der Vernehmung an, sie wären über die Belarus-Route nach Deutschland gekommen. Einer der vier bestätigte, dass er aus Moskau kommend für die Schleusung 5500 Euro gezahlt hätte. Sie stellten ein Schutzersuchen und wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz verbracht.

In den Abendstunden wurden dann in Grambow zwei jugendliche Syrer aufgegriffen, die an das Jugendamt des Landkreis Vorpommern überstellt sowie zwei weitere Afghanen, die kurz nach Mitternacht auf dem Bahnhof in Pasewalk kontrolliert wurden. Sie waren zwar im Besitz von Pässen, aber ohne erforderlichen Aufenthaltstitel und wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Sie werden heute vernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell