BPOLI PW - GdpD POM: Zahlung der Geldstrafe ersparte Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag in Pomellen einen 30- jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Er war Beifahrer in einem PKW und Richtung Berlin unterwegs. In der Vergangenheit war der Mann schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, u.a. wegen Diebstahl, Bandendiebstahl und gefährlicher Körperverletzung. Aktuell suchte ihn jetzt die Staatanwaltschaft Berlin mit ...

mehr