Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei geht Mehrfachstraftäter ins Netz

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag in Pomellen einen 30- jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Er war Beifahrer in einem PKW und Richtung Berlin unterwegs. In der Vergangenheit war der Mann schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, u.a. wegen Diebstahl, Bandendiebstahl und gefährlicher Körperverletzung. Aktuell suchte ihn jetzt die Staatanwaltschaft Berlin mit Haftbefehl wegen Subventionsbetrug. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2.415,00 EUR und 195,50EUR Verfahrenskosten sowie eine Restgeldstrafe in Höhe von 11,00 EUR zu zahlen. Ersatzweise waren 161 Tage Freiheitsstrafe festgelegt. Der Vollstreckungshaftbefehl beinhaltete noch eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 11.250,00 EUR. Der Rumäne zahlte die Geldstrafe, Verfahrenskosten und die Restgeldstrafe und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

