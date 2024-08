Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Migration- arbeitsreiches Wochenende für die Bundespolizei

Pasewalk (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion Pasewalk ein mutmaßlicher Schleuser festgenommen und insgesamt 42 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen. Die Feststellungen erfolgten in Pomellen, Grambow, Nadrensee, Blankensee und Heringsdorf auf der Insel Usedom. Es handelte sich dabei hauptsächlich um 24 somalische Staatsangehörige, viele im jugendlichen Alter, sowie um 10 afghanische, 3 syrische und 5 iranische Staatsangehörige.

Herausragend war dabei eine Schleusung am Samstag, gegen 03:30 Uhr. Beamte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg kontrollierten einen VW Kleintransporter aus Estland auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen. Der 64- jährige Fahrer des Transporters wies sich mit einem Reiseausweis für Staatenlose sowie einem estnischen Aufenthaltstitel aus. Im Fahrzeug befanden sich noch fünf somalische Staatsangehörige, zwei männliche Personen (22, 23) sowie drei weibliche Personen (16 - 18). Alle waren ausweislos. In der Vernehmung gab der mutmaßliche Schleuser zu, die Somalier aus Lettland abgeholt zu haben um sie nach Deutschland zu bringen. Den Ermittlungen zur Folge, ist der Mann schon des Öfteren als Schleuser tätig geworden. Den ermittelnden Beamten gelang es, dass in der Vernehmung nachzuweisen. Er wird heute einem Richter am Amtsgericht Pasewalk vorgeführt.

Von den 42 unerlaubt eingereisten Personen äußerten 23 Schutzersuchen in Deutschland und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Die Personen im jugendlichen Alter wurden dem Jugendamt des Landkreises übergeben. Ein Syrer wurde nach Polen zurückgeschoben.

