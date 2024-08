Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vermögensabschöpfung- hoher Geldbetrag eingezogen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 37- jähriger serbischer Staatsangehöriger wurde gestern Abend in Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war Kraftfahrer eines in Deutschland zugelassenen PKW und Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab 3 Fahndungsnotierungen zur Strafvollstreckung/Vermögensabschöpfung, - STA Berlin zur Strafvollstreckung/ Vermögensabschöpfung auf Grund (Betrug), in Höhe 64,00 EUR - STA Berlin zur Strafvollstreckung/ Vermögensabschöpfung auf Grund (Betrug), in Höhe 137,23 EUR - STA Berlin zur Strafvollstreckung/ Vermögensabschöpfung auf Grund (Steuerhinterziehung), in Höhe 17.854,- EUR sowie 5 Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung. - STA Hildesheim zur AE/ Straftat auf Grund (Betrug) - STA Frankfurt (Oder) zur AE/ Straftat (Diebstahl und Unterschlagung) - STA Essen zur AE/ Straftat auf Grund (Diebstahl) - STA Magdeburg zur AE/ Straftat auf Grund (Betrug) - STA Düsseldorf zur AE/ Straftat auf Grund (Unterschlagung) Der Mann konnte 7000,- Euro in bar aufbringen. Diese wurden eingezogen. Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.

