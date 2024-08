Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle am Samstag vollstreckt

Pomellen (ots)

Bundespolizisten vollstreckten am Samstag in Pomellen zwei Haftbefehle. In beiden Fällen hatten die Gesuchten Glück und konnten die geforderten Geldsummen aufbringen.

Ein 22- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde durch die Staatsanwaltschaft Kleve wegen Körperverletzung gesucht. Er zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro und konnte damit eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) fahndete nach einem 44- jährigen Rumänen wegen Trunkenheit im Verkehr. Er zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 450,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 274,94 Euro. Ersatzweise hätte er eine 15- tägige Haftstrafe antreten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell