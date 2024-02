Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Alles für den blauen Dunst - alles unversteuert/ZOLL entdeckt 70 Stangen unversteuerte Zigaretten und 74 Kilogramm Wasserpfeifentabak im Auto.

Singen (ots)

Geisingen: Insgesamt 14.000 Zigaretten und 74 Kilogramm Wasserpfeifentabak, alles ohne Steuerzeichen, entdeckte der ZOLL bei einer Kontrolle auf der Autobahn 81 - Höhe Geisingen - am 31.01.2024. Auf Nachfrage der Zollstreife, gab der 23-jährige Fahrer an, von Karlsruhe nach Konstanz unterwegs zu sein, um dort Urlaub zu machen. Bei der sich anschließenden Kontrolle fanden sich in seinem BMW zwar Kartons und Plastiktüten vollgepackt mit unversteuerten Tabakwaren, Urlaubsgepäck hatte der junge Mann aber nicht dabei. Die Zigaretten und Tabakerzeugnisse wurden sichergestellt und Tabaksteuer in Höhe von rund 11.300 EURO berechnet. Die hat der im Kreis Rastatt lebende Mann jetzt noch zu bezahlen. Zudem wurde gegen ihn ein Steuerstrafverfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von unversteuerten Tabakwaren sowie Steuerhehlerei eingeleitet. Mit einer strafrechtlichen Ahndung durch das Hauptzollamt Karlsruhe, die das Steuerstrafverfahren übernahm, muss er ebenfalls rechnen.

Zusatzinformation:

Neben Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer verwaltet der Zoll sämtliche durch Bundesgesetze geregelten Verbrauchsteuern, wie zum Beispiel die Tabaksteuer. Diese wird neben Zigarren und Zigaretten auch auf Rauchtabak, worunter Wasserpfeifentabak fällt, erhoben. Beim Handel mit Tabakwaren gibt es zudem viele Besonderheiten wie beispielsweise die Steuerzeichenverwendung, den Verpackungszwang und die Preisbindung zu beachten. Nähere Informationen finden sie unter www.zoll.de.

