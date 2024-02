Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Langjährigen Sozialbetrug

Ermittlungen des ZOLLs enden mit Geldstrafe für Geschäftsführer einer Security Firma

Bild-Infos

Download

Singen (ots)

Konstanz/Singen: Der Geschäftsführer einer Security Firma aus dem Landkreis Konstanz wurde vom Amtsgericht Singen zu einer Geldstrafe in Höhe von 11.250 EURO verurteilt. Über einen Zeitraum von über zweieinhalb Jahren hatte er in über 50 Fällen seine Beschäftigten nicht bzw. nicht richtig zur Sozialversicherung bei den zuständigen Behörden angemeldet. Zu den Sozialversicherungen zählen neben der Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung auch die Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Insgesamt wurde dadurch ein Sozialversicherungsschaden in Höhe von rund 21.400 EURO verursacht.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zusatzinformation:

Wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) machen sich Arbeitgeber strafbar, die den Einzugsstellen vorsätzlich Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten. Die Straftat kann mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell