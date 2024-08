Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 56 - im Zeitraum von Freitag bis Sonntag - geschleuste Personen bescherten den Bundespolizisten ein arbeitsreiches Wochenende

Pasewalk (ots)

56 geschleuste Personen in Gewahrsam genommen

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion Pasewalk neun Schleusungen mit insgesamt 56 unerlaubt eingereisten Personen festgestellt. Die Feststellungen erfolgten in der Ortslage Pomellen, Bobliner Damm, Schwennenz, Neu Grambow, Bismark, Ramin, Grambow, BAB Anschlussstelle Penkun, Bahnhof Pasewalk und heute Morgen gegen 00:10 Uhr mit 13 Somaliern in Lebehn.

Als Reiseroute wurden von den meisten, ohne gültige Ausweisdokumente Reisenden die Belarus-Route über Lettland, Litauen, Polen nach Deutschland angegeben.

Den größten Anteil der unerlaubt Eingereisten machten dabei somalische Staatsangehörige (28 Personen in drei Gruppen in Pomellen und Lebehn), davon alleine zehn im jugendlichen Alter, aus. Des Weiteren handelte es sich um 7 syrische, 6 irakische, 6 äthiopische, vier ägyptische, zwei pakistanische sowie je einen afghanischen, einen indischen, einen eritreischen Staatsangehörigen

Von den 56 unerlaubt eingereisten Personen befinden sich noch 20 in Bearbeitung, da sie erst gegen Mitternacht bzw. in den frühen Morgenstunden aufgegriffen wurden.

Von den 36 bereits vernommenen Personen äußerten 22 ein Schutzersuchen in Deutschland und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Die zwei Pakistani sowie der Inder wurden nach Polen zurückgeschoben, die Jugendlichen an das Jugendamt des Landkreises Vorpommern Greifswald übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell