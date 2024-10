Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Portemonnaie aus Rollator gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Niederbruch;

Tatzeit: Montag, 14.10.2024, 11.30 Uhr;

Ein Portemonnaie aus dem Korb eines Rollators entwendeten bislang unbekannte Täter am Montag in Bocholt. Eine 86-jährige Rentnerin aus Bocholt befand sich gegen 11.30 Uhr zum Einkauf in einem Supermarkt an der Straße Niederbruch. Ihr Portemonnaie legte sie in den Korb ihres Rollators. Wenig später musste sie feststellen, dass die Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990.

Vor diesem Hintergrund erneuert die Polizei ihren Hinweis: Führen sie ihr Portemonnaie nicht für andere sichtbar mit sich. Nutzen sie vorhandene Taschen und verschließen sie diese soweit möglich - Gelegenheit macht Diebe! (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell