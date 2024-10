Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunkener Radfahrer lässt Unfallopfer zurück

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg, Höhe Einsteinstraße;

Unfallzeit: 14.10.2024, 07.35 Uhr;

Eine verletzte Fußgängerin zurückgelassen hat ein betrunkener Fahrradfahrer am Montag in Borken - er hatte die Frau zuvor angefahren. Der 49-jährige Mann mit Wohnort in Polen befuhr gegen 07.35 Uhr in Begleitung eines weiteren Fahrradfahrers die Fahrradstraße Ramsdorfer Postweg in Borken. In Höhe der Einsteinstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die mit ihrem Hund den Radfahrern entgegenlief. Die 56-jährige Borkener versuchte noch, den Unfall zu verhindern und wich auf den Grünstreifen aus. Zuvor waren ihr die starken Schlangenlinien der beiden Radfahrer aufgefallen. Durch den Zusammenstoß kamen Radfahrer und Fußgängerin zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Borkenerin an der Hand. Auch das Tier wurde bei dem Unfall verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Radfahrer mit seinem Begleiter in Richtung Coesfelder Straße. Die 56-Jährige hatte vorher vergeblich versucht, den Unfallverursacher festzuhalten. Durch laute Hilferufe machte die Fußgängerin auf sich aufmerksam. Zeugen hörten die Rufe und eilten zu Hilfe. Sie holten den Unfallverursacher ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sein Begleiter fuhr davon. Ein Alkoholtest bei dem Radfahrer ließ auf eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille schließen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung. (pl)

