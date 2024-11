POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Mauer beschädigt und geflüchtet

Lippe (ots) - (LW) Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Ostpark" aus einem Kellerraum einen E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug (mit Versicherungskennzeichen) war dort von einem Bewohner abgestellt und mit einem Hängeschloss gesichert worden. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, ...

