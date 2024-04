Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Apolda (ots)

Am 02.04.2024 gegen 15:10 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike zur Sparkasse in Apolda. Der 53-jährige wollte sein Fahrrad mit in die Sparkassenfiliale nehmen, was ausdrücklich durch Verbotsschilder ausgewiesen ist. Trotz der Hinweise nahm dieser sein E-Bike mit in die Bank. Der 43-jährige Security-Angestellte vor Ort, wollte dies unterbinden, in dem er den Fahrradlenker anfasste um den 53-jährigen am Zugang zu hindern. Fortfolgend nahm der E-Bike-Fahrer den Daumen des Security-Angestellten. Hier quetschte er den Daumen und knickte diesen um, welcher hierdurch erhebliche Schmerzen erlitt. Danach kam es noch zu weiteren verbalen Beschimpfungen durch den 53 Jahre alten E-Bike-Fahrer gegenüber dem Security-Angestellten.

