POL-PDNR: Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens

Linz am Rhein (ots) - In den letzten Tagen häuften sich bei der Polizei in Linz die Meldungen über Wildunfälle. Von daher möchte die Polizei die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, besonders in der Dämmerung und zur Nachtzeit auf gefahrengeneigten Strecken mit der entsprechenden Sorgfalt zu fahren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

