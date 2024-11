Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Leopoldshöhe zusammen mit seinem 36-jährigen Beifahrer mit dem Ford Fiesta des Fahrers die Bielefelder Straße in Richtung Bad Salzuflen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam letztendlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen, erlitten aber beide Verletzungen, die einen Transport ins nächstgelegene Klinikum erforderlich machten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da zuvor aus dem Pkw Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, wurde die Untere Wasserbehörde verständigt und erschien zur Beurteilung weiterer Maßnahmen am Unfallort.

