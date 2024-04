POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall in der Bärenfelser Straße - vier Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 28.03.2024 bis Sonntagnachmittag, 31.03.2024, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Alte Wasserwerk in der Tumringer Straße, indem sie zwei Fensterscheiben einschlugen und mehrere Fenster aufdrückten. Die Räumlichkeiten wurden teilweise durchsucht. Ob aus den Räumlichkeiten etwas entwendet wurde ist hier noch nicht gänzlich bekannt. Bislang ...

mehr