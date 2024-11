POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - keine Versicherung, dafür mit Alkohol unterwegs

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Leopoldshöhe zusammen mit seinem 36-jährigen Beifahrer mit dem Ford Fiesta des Fahrers die Bielefelder Straße in Richtung Bad Salzuflen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam letztendlich auf einem ...

