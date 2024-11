Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand innerhalb einer Garage in Accum - Ursache voraussichtlich ein technischer Defekt

Accum (ots)

Am 04.11.2024 kam es im Inneren einer Garage in der Adlerstraße in Accum gegen 21:20 Uhr zum Brand eines Elektrogerätes.

Durch das Feuer wurden andere Elektrowerkzeuge, Beleuchtungsmittel und das Garagentor beschädigt. Das Feuer konnte aufgrund der Aufmerksamkeit des Geschädigten und seiner entschlossenen eigenen Löschversuche mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

Erste Ermittlungen deuten auf eine Brandentstehung durch einen technischen Defekt hin. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern dennoch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell