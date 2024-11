Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bismarckstraße Banter Weg

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.10.2024 ereignete sich gegen 06:25 Uhr im Kreuzungsbereich Bismarckstraße Banter Weg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, dessen Fahrzeugführer widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang während der Unfallaufnahme angaben. Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die Bismarckstraße in westlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte im Kreuzungsbereich in den Banter Weg abzubiegen. Die Fahrzeugführerin eines Pkw Citroen befuhr die Bismarckstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Sie passierte den Kreuzungsbereich und beabsichtigte weiter in östlicher Fahrtrichtung zu fahren. Mittig auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem an den Fahrzeugen Sachschäden entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

