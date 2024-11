POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am 03.11.2024 ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Flutstraße im Einmündungsbereich zur Straße Am Priel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitt. Nach eigenen Aussagen habe dieser die Flutstraße in südliche Richtung befahren und sei in einer ...

mehr