POL-WHV: 02./03.11. - Jever

Kollision mit Zaun, Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

In der Zeit vom 31.10.2024, 15:00 Uhr bis 01.11.2024, 06:10 Uhr kam es in der Adam-Berner-Straße 6 in Jever zur Kollision zwischen einem Fahrzeug und dem Zaun eines Privatgrundstücks.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Pkw kommt in Jever von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am 01.11.2024, gegen 21:29 Uhr, befuhr ein 18-jähriger mit einem Pkw (Mercedes GLE) die Straße Am Bullhamm in Jever. Außer dem Fahrer befanden sich noch ein weiterer 18-jähriger und ein 13-jähriger Insasse im Fahrzeug.

Im Verlaufe einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam vor einem Baum, auf dem Dach, zum Stillstand.

Der 18-jährige Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer und der weitere Insasse blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Jever

Am 02.11.2024, 10:40 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in Jever, im Bereich Am Bullhamm.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Fahrzeugführer alle Fahrerlaubnisse gerichtlich entzogen worden sind.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn und die Fahrzeughalterin ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Normannenstraße in Jever

In der Zeit vom 01.11.2024, 16:15 Uhr bis 02.11.2024, 09:00 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (Opel, OL-Kennung) auf einem Sammelparkplatz zwischen Normannenstraße und Wittmunder Straße in Jever.

Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Fahrt unter Drogeneinfluss in Schortens

Am 01.11.2024, gegen 15:40 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 23-jährigen Führer eines Kleinkraftrades auf der Jeverschen Straße in Schortens.

Bei der Verkehrskontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv auf THC.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Sande

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Sande

Am 01.11.20224, gegen 16:23 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 41-jährigen Führer eines Kleinkraftrades im Bereich Seedeich in Sande.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Sande

Am 02.11.2024, in der Zeit zwischen 17:00 und 22:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in Sande, Hauptstraße 112.

Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Wertgegenstände.

Zeugen die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

