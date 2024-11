Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 02./03.11. - Varel

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Zetel

In der Nacht zu Samstag, um 01:15 Uhr, wurde eine Schiebetür zum Supermarkt in der Ladestraße gewaltsam aufgedrückt. Das Gebäude wurde betreten und aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Haferkampparkplatz

Im Tatzeitraum vom 31.10. 15.00 Uhr-01.11. 15.00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter VW Polo an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 02.11.2024, gegen 14.35 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel in der Rosenberger Straße in Varel einen 56-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine AAK von 0,55 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall in Varel

Am Samstag gegen 14:14 Uhr ereignete sich in der Oldenburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen 3 Beteiligten Fahrzeugen. Die 49-jährige Verursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße stadteinwärts. Hierbei streifte sie beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach der Berührung geriet die 49 jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 84-jährige entgegenkommende Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell