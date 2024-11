Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Diebstahl in der Güterstraße - Zwei bislang unbekannte Täter flüchteten mit fünf Laptops

Wilhelmshaven (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am 30.10.2024 gegen 14:28 Uhr aus einem IT-Fachgeschäft in der Güterstraße fünf Laptops und flüchteten aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - kräftige Statur - ca. 35-40 Jahre alt - etwa 180cm groß - dunkle Bekleidung - beide Täter trugen eine Basecap, wobei ein Täter die Mütze höher aufgesetzt trug - dunkle Haare - dunkler Vollbart, wobei ein Täter einen kürzeren Bart trug Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell