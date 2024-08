Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - "Pfeiftafeln" vor Bahnübergängen entwendet

Neumünster (ots)

Mitarbeiter der Deutschen Bahn brachten den Diebstahl von sogenannten "Pfeiftafeln" bei der Bundespolizei in Neumünster zur Anzeige.

Triebfahrzeugführer der Nordbahn hatten auf der Fahrt von Neumünster in Richtung Heide im Bereich Stadtwald fehlende Pfeiftafeln festgestellt. Diese in ca. 200m vor dem Bahnübergang stehenden Hinweisschilder dienen der Sicherheit im Bahnverkehr. Lokführer müssen beim Herannahen an nicht technisch gesicherte Bahnübergänge hupen um auf den Zug hinzuweisen.

Sollten diese im Bahnverkehr wichtigen Tafel nun fehlen, so müssten Lokführer die nicht täglich diese Strecke befahren, auch nicht hupen. Es könnte dann zu einem Unfall mit Verletzungen oder Todesfolge kommen. Dort verkehren Akkuzüge der Nordbahn.

Dieses ist bereits der zweite Fall des Diebstahls dieser Hinweistafeln. Dies stellte eine Straftat nicht nur wegen Diebstahl sondern auch wegen Störung öffentlicher Betriebe dar.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Personen an dem Fußgängerbahnübergang Stadtwald in der Zeit vom 20.08 zwischen 00.45 Uhr und 05.00 Uhr gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 - 0 entgegen

