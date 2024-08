Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald - Aktuell mehrere Betrugsmaschen

Freiburg (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Titisee-Neustadt zu mehreren Betrugs- und Erpressungsmaschen über Internet, Email sowie Telefonanrufe. Unter anderem wurden Kreditkartendaten ausgespäht sowie Geldforderungen mittels Emailversand erpresst. In einem Fall wurde ein Wohnungsgesuch auf einer Internetplattform geschalten, worauf sich die unbekannte Täterschaft bei der 22-jährigen Geschädigten meldete. Nachdem eine Anzahlung im oberen dreistelligen Bereich durch die Geschädigte geleistet wurde, brach der Kontakt zur Täterschaft ab, weitere Kontaktversuche blieben erfolglos. In einem anderen Fall kam es zum Betrugsversuch über einen Messengerdienst. Hierbei gaben sich die unbekannten Täter bei der Geschädigten als Sohn aus und versuchten sich so das Vertrauen zu erschleichen, um an Geld zu gelangen. Die Geschädigte bemerkte den Betrugsversuch, zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Zu einem weiteren Betrug kam es durch die Investition auf einer Internetplattform, welche den Anschein seriöser Broker erweckte. Hierauf überwies die Geschädigte einen höheren fünfstelligen Geldbetrag auf verschiedene Bankkonten. Bevor es jedoch zu weiteren Geldüberweisungen an die unbekannte Täterschaft durch die Geschädigte kam, bemerkte diese den Betrug. Zu einem versuchten Betrug kam es durch den Anruf einer belgischen Rufnummer auf das Festnetztelefon eines 59-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte bemerkte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

