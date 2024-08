Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald - Löffingen-Unadingen: Einbruch in Firma

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 03:15 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in Löffingen-Unadingen. Die Täter drangen gewaltsam in den Bürotrakt ein und durchsuchten diverse Büroräume. Beim Eintreffen der Polizei konnte niemand mehr festgestellt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand nichts. Der Sachschaden kann noch nicht konkret beziffert werden.

