Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Gasflaschen und Akkuschrauber beim Abbau der Chilbi gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22./23.08.2024 wurden drei leere Gasflaschen und zwei Akkuschrauber beim Abbau auf dem Chilbigelände gestohlen. Am Freitagabend wurde eine dieser Gasflaschen, gegen das Pfand, an einer Tankstelle von drei Personen abgegeben. Bei der Abgabe der zweiten Flasche am Montag, 26.08.2024, an der gleichen Tankstelle, konnte die Polizei verständigt werden und einer der Täter wurde vorläufig festgenommen. Nach einem Hinweis eines Besuchers des Chilbi Spielplatzes konnten die zwei noch fehlende Akkuschrauber in einem Gebüsch aufgefunden werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannter Nacht im Chilbipark gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

