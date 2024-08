Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Mithilfe!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 25.08.2024 auf Montag, 26.08.2024, wurden in Grenzach-Wyhlen vermutlich wieder unverschlossene Fahrzeuge von einem Unbekannten durchsucht. Bislang sind der Polizei vier Fälle bekannt. Zwei Fahrzeuge, welche durchsucht wurden, standen in Grenzach in der Steingasse und in der Straße "Im Proli". Zwei Fahrzeuge standen in Wyhlen in der Dinkelbergstraße sowie im Buchenweg. Bei der Tat im Buchenweg wurde der Unbekannte am Montag, 26.08.2024, gegen 04.50 Uhr, von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. In der Dinkelbergstraße wurde der Unbekannte am Montag, 26.08.2024, gegen 04.30 Uhr, auf frischer Tat gestört. Aus den Fahrzeugen wurden eine Sonnenbrille, eine Geldbörse sowie Kleingeld entwendet.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell