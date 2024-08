Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen am Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Lörrach und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Kontrollstellen mit Geschwindigkeitsüberwachungen wurden am Freitag, 23.08.2024, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 317 im Bereich Utzenfeld und Fröhnd-Kastel (Landkreis Lörrach) eingerichtet. Fünf erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung wurden zur Anzeige gebracht, darunter war auch ein Pkw-Fahrer. Drei Motorradfahrer wurden wegen technischer Mängel an ihrem Motorrad verwarnt. Ein 65-jähriger Fahrer eines Traktors gelangte wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie unerlaubter Personenbeförderung zur Anzeige. Er befuhr mit seinem Traktor und einem landwirtschaftlichen Anhänger, auf welchem neun Personen befördert wurden, die Landstraße 146 in Richtung Bundesstraße 317. An der Kontrollstelle wurde die wohl feucht fröhliche Ausfahrt von der Polizei beendet.

Am Sonntagmittag, 25.08.2024, war die Polizei im Landkreis Waldshut auf der Landstraße 159 im Bereich von Ühlingen-Birkendorf, auf der Landstraße 170 bei Bonndorf sowie auf der Bundesstraße 500 bei Weilheim-Waldkirch ebenfalls präsent. Insgesamt wurden 2 Fahrende wegen zu schnellen Fahrens beanstandet. Ein Fahrer gelangte zur Anzeige, da er im Überholverbot überholte. Bei der technischen Inaugenscheinnahme kamen nur kleinere Mängel zu Tage. Insgesamt wurden 48 Motorräder, 6 Pkws und ein Traktor mit Anhänger kontrolliert.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell