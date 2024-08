Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Traktor streift gestapelte Pflastersteine - Krad beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Die an einer Grundstücksgrenze gestapelten Pflastersteine wurde am Samstag, 24.08.2024 zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr, vermutlich von einem Traktor, in der Stettiner Straße touchiert. Daraufhin fielen diese auf ein danebenstehendes Krad, welches umfiel und beschädigt wurde. Der Traktor entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Krad ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

