POL-FR: Steinen: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Mithilfe!

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 25.08.2024 auf Montag, 26.08.2024, wurden in Grenzach-Wyhlen vermutlich wieder unverschlossene Fahrzeuge von einem Unbekannten durchsucht. Bislang sind der Polizei vier Fälle bekannt. Zwei Fahrzeuge, welche durchsucht wurden, standen in Grenzach in der Steingasse und in der Straße "Im Proli". Zwei Fahrzeuge standen in Wyhlen ...

