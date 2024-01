POL-NI: Einbruch in Firmengebäude

Nienburg (ots) - Am Dienstag, den 23.01.2024, kam es zu einem weiteren Geldbörsendiebstahl in einem Aldi-Markt in Stadthagen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer 82-Jährigen in dem Aldi-Markt in der Jahnstraße. Die Geldbörse befand sich in ihrer geschlossenen Jackentasche. In der Geldbörse haben sich diverse Karten und 40 Euro Bargeld befunden. Etwa ...

