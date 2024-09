POL-PDNW: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Grünstadt/Kirchheim (ots) - Am frühen Nachmittag des 07.09. kam es auf der B271, der Umgehungsstraße von Kirchheim, an der Einmündung zur K1 in Richtung Weisenheim/Berg zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau stand mit ihrem Passat an der Einmündung zur Bundesstraße und wollte abbiegen. Auf der B271 fuhr eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai in Richtung Bad Dürkheim. Nach ersten Ermittlungen soll an deren ...

mehr