Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Kellerräume

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.2024, 18:00 Uhr bis 07.09.2024, 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße ein. Durch die Täter wurden die jeweiligen Vorhängeschlösser aufgebrochen und die entsprechenden Kellerabteile nach Wertgegenständen durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wurden lediglich kleinere Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell