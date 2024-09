POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf der A61

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 06.09.2024, gg. 19:10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Beinaheunfall auf der B39. Der Mitteiler gab an, dass er in Richtung Speyer unterwegs war, als in Höhe Neustadt-Geinsheim ein schwarzer Audi Kombi von hinten angerauscht kam und sofort zu Überholen begann, obwohl die Stelle unübersichtlich war. Der Audi-Fahrer überholte außer dem Mitteiler noch einen roten Ford Mustang und ...

