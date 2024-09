POL-PDNW: Riskantes Überholmanöver

Lambrecht (ots) - Am Freitag 06.09.2024 gegen 03:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Lambrecht der Polizei Neustadt, dass an der Einmündung B39 / Wiesenstraße in Lambrecht ein Gullydeckel auf der Straße fehlt. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert, ein Ersatz-Gullydeckel konnte organisiert werden. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei Neustadt wegen Diebstahl und Gefährlichem Eingriff in den ...

