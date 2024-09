POL-PDNW: Gullydeckel entfernt - Zeugen gesucht

Haßloch (ots) - Am Donnerstag, dem 05.09.24 gegen 07:30 Uhr fuhr eine 11-jährige Haßlocherin mit ihrem Fahrrad von der Langgasse in die Bahnhofstraße in Haßloch, als ein weißer Transporter so dicht an ihr vorbeifuhr, dass der Ständer ihres Fahrrades abgerissen wurde. Kurz darauf, in Höhe Bismarckstraße passierte der gleiche Transporter das Mädchen erneut und touchierte sie dieses Mal leicht am Bein, so das sie ...

mehr