Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Mit Alkohol und Kokain im Blut...

Haßloch (ots)

...war am Mittwochnachmittag (4. Sept., 14:30 Uhr) ein 45-Jähriger auf der L530 bei Haßloch unterwegs und verursachte einen folgenschweren Unfall. Eine leichtverletzte Person und geschätzten 100.000,- Euro Sachschaden sind die Bilanz dieses Crashs. Auf der L530 in Richtung Geinsheim fuhr er mit seinem Mercedes GLE AMG, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Dacia zusammenstieß. Die 42-jährige Fahrerin kam in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der Verursacher, dessen Alkotest 1,64 Promille anzeigte, muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei.

